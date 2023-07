Lionel Messi comenzó una nueva vida en Estados Unidos, luego de que hace algunas semanas confirma su fichaje para jugar en el Inter Miami lejos del fútbol europeo y las críticas que recibió durante su pase por el Paris Saint German. Ahora el astro argentino ha decidido tener tranquilidad y disfrutar de su familia.

Quien es considerado el “mejor jugador del mundo” se ha convertido en tendencia en redes sociales al ser captado junto a su familia en un supermercado en Estados Unidos como cualquier familia común. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue el tierno e inocente gesto de uno de sus hijos.

Hijo de Messi le pide permiso a su padre para comprar un cereal

El menor de los tres hijos de Messi, Ciro, protagonizó un tierno momento que se hizo viral en segundos en redes sociales, y es que el niño toma lo que parece ser una caja de cereales y le pregunta inocentemente a su padre si se la puede comprar, a lo que el futbolista al ver el producto aceptó comprarlo.

El pequeño lleno de alegría corre hacía el carrito de supermercado que llevaba su madre, Antonela Roccuzzo para dejarlo junto a las demás compras. Este hecho fue captado por un usuarios, quien no dudo en difundir el video por internet y que en poco tiempo se volvió tendencia.

En la misma grabación se puede ver al futbolista y su familia buscando varios objetos por todo el supermercado. Además, el público reconoció al deportista, quien no dudo en sacarse algunas fotos con sus admiradores.

Usuarios reaccionaron a Lionel Messi y familia en el supermercado

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no dejaron pasar desapercibidos el tierno momento, y no dudaron en lanzar divertidos comentarios por la inocencia del menor de los hijos de Messi al no ser consciente de la enorme fortuna de su padre.

“ ¡Ciro le pregunta a Messi si puede meter el cereal en el carro! jajsjwj Flaco, tu papá puede comprar la fábrica de cereal y ponerla en el patio de su casa ”, escribió un usuario en redes sociales. Por otro lado, otros resaltaron la sencillez y humildad que demuestra la acción del menor hacia su padre. “ Capaz es un montón lo que voy a decir pero ver como Ciro le pide permiso para poner la caja de cereales demuestra la persona que es Messi y los valores que les pasa a sus hijos, a pesar de que si el quiere se compra el supermercado y la fabrica de cereales ”, comentó.





