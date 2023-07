¿La tiene presente? Mario Vargas Llosa atravesó difíciles momentos tras ser internado de emergencia por contagiarse de COVID-19, su familia se mostró preocupada durante el tiempo que el escritor peruano estuvo delicado de su salud. Sin embargo, actualmente ya se ha recuperado, pero al parecer lo que no se habría recuperado sería su ánimo, pues se habría mostrado apenado por el desinterés de Isabel Preysler el tiempo que estuvo en el hospital.

La periodista española, Pilar Eyre reveló detalles inéditos de autor peruano durante su lucha contra el coronavirus en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA!. La también escritora contó algunos detalles de la ex pareja de MVLL y como él la tuvo presente durante su recuperación. ¿Qué dijo?

¿Mario Vargas Llosa no olvida a Isabel Preysler?

Según las declaraciones de Pilar Eyre, el Premio Nobel de Literatura no habría dejado de amar a la socialité, quien fue su pareja por más de ocho años. “ Isabel sabe que Mario la sigue amando. Por mucho que los hijos lo paseen por todas partes en andas (…), por mucho que la exmujer corra a su lado a resolverle cualquier cuestión de intendencia ”, expresó.

La periodista indicó que MVLL no ha sido capaz de olvidar la “intensa felicidad” que vivió en su romance con Isabel Preysler, pues según relata el escritor habría preguntado por ella mientras luchaba contra la dura enfermedad del coronavirus. “ Su rostro, habitualmente triste, solo se animaba cuando los periodistas la mencionaban, como si el simple hecho de escuchar su nombre ya aligerara el peso que llevaba en su alma ”, agregó.

Mario Vargas Llosa habría preguntado por Isabel Preysler

Pilar Eyre relata que cuando MVLL estuvo internado por la COVID-19, no habría estado satisfecho con todas las personas que lo acompañaron durante ese difícil momento y que se preocupaban por él, pues el escritor habría preguntado por su ex pareja, quien no lo habría llamado ni una sola vez pese a su delicado estado de salud.

“ Los hijos, para animarlo, le decían, ‘Papá, todo el mundo pregunta por ti, Juan Carlos ha escrito un mensaje, Macron ha enviado un telegrama , la presidenta de Perú…’. Mario lo agradecía con una leve sonrisa y luego se volvía de cara a la pared. Y solo al cabo de un rato se atrevía a preguntar: ‘¿Y no hay nada de Isabel? ”, narró la escritora española.





