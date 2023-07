Maju Mantilla se ha convertido en una figura ícono de la televisión peruana que la logrado una impecable carrera en el mundo del espectáculo desde su paso por las pasarelas, la conducción de programas y su faceta como actriz. Sin embargo, no todo habría sido éxito y felicidad en la vida de la modelo, pues en una reciente entrevista confesó que vivió algunas crisis en su matrimonio.

La carismática ex Miss Mundo y actual conductora del popular magazine “Arriba Mi Gente” fue sorprendida con una celebración por su cumpleaños número 39. Maju Mantilla no pudo controlar la emoción y rompió en llanto con las tiernas palabras de sus compañeros que decidieron darle una sorpresa por su día especial.

Maju Mantilla rompe en llanto por sorpresa de cumpleaños

El pasado 10 de julio, durante la transmisión en vivo de “Arriba Mi Gente”, Maju Mantilla fue sorprendida con una alegre celebración por su cumpleaños. En medio del programa, la conductora fue recibida con una torta y luego fue sorprendida por una agrupación de mariachis que le cantaron por sus 39 primaveras. La conductora, visiblemente emocionada, no pudo evitar romper en llanto ante las palabras de cariño y felicitaciones de sus compañeros.

El periodista Fernando Díaz felicitó a su compañera y resaltó la maravillosa persona que es. “ Está claro que Maju es una mujer bella físicamente, pero por dentro es un ser humano increíble. Gracias por estar en nuestras vidas ”. La ex Miss Mundo en medio de su emoción agradeció a sus colegas y a la producción por tan increíble sorpresa.

“ Los quiero muchísimo, se han robado mi corazón desde el primer día que pisé este grupo tan bonito, que ahora es la familia . Que convivimos en un espacio tan importante como este, para todas las amas de casa, para toda la familia y de verdad que siento mucho amor, estoy muy contenta. Hoy amanecí sensible, no sé, cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes ”, expresó Maju.

¿Maju Mantilla atraviesa crisis matrimonial?

Maju Mantilla celebra cada 04 de febrero su aniversario de bodas junto a su esposo Gustavo Salcedo con quien tiene 11 años de matrimonio. Como se sabe, ellos son de las parejas más sólidas de la farándulas, pues se han mantenido alejados de escándalos y polémicas en su relación. Sin embargo, también habrían afrontado sus propios problemas como todas las relaciones.

En ese sentido, en una entrevista con el portal Infobae, Maju Mantilla dio detalles de su matrimonio y como maneja la relación con su esposo, pues reveló que tuvieron que afrontar desafíos en su romance que han sabido superar.

“ Yo no creo que haya algún secreto especial porque cada pareja tiene su historia, sus cosas, sus problemas, cada pareja es única. Entonces, yo no me podría poner a comparar con otras parejas (...) lo que sí te puedo decir es que en estos 18 años como enamorados y 11 de casados, las cosas difíciles que nos han pasado… porque sí han habido momentos críticos en nuestra relación, se han podido cambiar por una conversación que hemos tenido, por la comunicación. Hemos puesto de nuestra parte ”, comentó la ex Miss mundo.

TE PUEDE INTERESAR