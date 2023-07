Yarita Lizeth, reconocida artista folclórica, se ha convertido en una de las cantantes más populares del momento. Sin embargo, a pesar de su creciente éxito durante la pandemia, recientemente ha sido sorprendida por una decisión inesperada que ha dejado a sus fanáticos desconcertados y a la artista indignada.

La popular ‘Chinita del Amor’ ha conquistado el corazón del público con sus emotivas canciones de amor, especialmente en las provincias donde es toda una celebridad. Además, su éxito no sería todo en la música, sino también en el romance, pues hace tan solo unas semanas Yaritza Lizeth presentó en el escenario a su novio.

Yarita Lizeth es retirada del concierto por Fiestas Patrias “Contigo Perú”

En un inicio la cantante fue anunciada como una de las figuras musicales para el “Primer Festival Musical y Gastronómico: Contigo Perú”, en celebración de las Fiestas Patrias, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, para sorpresa de todos, la talentosa cantante reveló a través de su cuenta de Instagram que había sido retirada del evento sin ninguna explicación.

“ Quiero anunciarles que este 28 de julio me programaron para un evento en el Parque de la Exposición en Lima y me hicieron un contrato de la empresa Leopardo Producciones para una participación que tenía que dar junto a grandes artistas, y yo muy emocionada por mis redes sociales confirmé mi presencia ”, explicó.

“ Pero en estos días me dicen que me retiraron del festival Contigo Perú, me retiraron del evento, me cancelaron. Todos los demás artistas sí se van a presentar, a la única artista que la están retirando es a Yarita Lizeth, la ‘Chinita del Amor’. Las razones no las entiendo, no las comprendo. Ya es la segunda vez que no me dejan actuar, me siento muy indignada, muy triste porque yo tenía toda la ilusión de estar en ese evento ”, agregó Yarita.

¿Por qué sacaron a Yarita Lizeth del concierto Contigo Perú?

Yarita Lizeth expresó su desconcierto y frustración ante esta exclusión repentina. La artista confesó que no comprende los motivos detrás de esta decisión, dejando a sus fans y a la artista bastante indignados con la situación.“ Por segunda vez me retiran sin darme explicación, definitivamente, me siento muy indignada, pero cumplo con decirles a mis fans que no estaré presente ”, indicó la artista.

En ese sentido, la cantante folclórica le exigió a Leopardo Producciones que retire su imagen del poster promocional porque se utiliza para vender entradas. “ No utilicen mi fotografía ni mi nombre para su evento, porque creo que aún siguen vendiendo las entradas usando mi imagen. Sin mala onda ”, finalizó.

Yarita Lizeth revela que fue retira de concierto por Fiestas Patrias