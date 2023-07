Andrés Hurtado, conductor del programa “Sábado con Andrés”, ha respaldó la respuesta del reconocido actor Sergio Galliani respecto a la participación de la modelo Melissa Paredes en la popular serie de televisión “Al Fondo Hay Sitio”.

Durante la última edición del programa, que se emitió el pasado sábado 15 de julio, estuvieron como invitadas especiales, destacadas actrices como, Teddy Guzmán, Pilar Brescia, Camucha Negrete y Martha Figueroa. El conductor Andrés Hurtado abordó el tema de la actuación durante la conversación y se pronunció a favor de la respuesta dada por el destacado actor Sergio Galliani sobre Melissa Paredes.

El polémico presentador indicó que cada artista debería dedicarse a lo suyo y no incursionar en trabajos en los que podrían dar una mala presentación. “ Yo siempre lo he comentado acá. Zapatero a su zapato, para hacer teatro, tienes que hacer actriz, no puedes hacer una payasa, jamás. Lo hemos conversado con Osvaldo (Cattone) acá 20 veces. Hay una respuesta que no voy a tocar el tema de Sergio Galliani que me ha encantado las últimas semanas que cuando le hicieron una pregunta dijo ‘no la conozco’. O sea, olvídate ”, sentenció el conductor.





