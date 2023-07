Sheyla Rojas, Johanna San Miguel y Verónica Linares fueron las tres famosas que participaron en la primera edición del nuevo programa de América Televisión ‘¿Cuál es el verdadero?’ que es conducido por Adolfo Aguilar. Sin embargo, un hecho inesperado sucedió en medio del programa.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ no dejó pasar la oportunidad y ‘troleó’ a Sheyla Rojas porque hasta el momento no se ha comprometido con su actual pareja Sir Winston ¿Qué pasó?

Johanna San Miguel ‘troleó’ a Sheyla Rojas por no haberse comprometido con Sir Winston

La ex chica reality sorprendió a todos al “coquetear” con uno de los concursantes del programa, pese a que está en una relación sería con el empresario mexicano, Luis Miguel Garza, mejor conocido como ‘Sir Winston’. Sheyla no dudo en pedirle el número de teléfono al participante directamente lo que sorprendió sorprendida a ‘Queca’ y a la periodista, Verónica Linares.

Johanna San Miguel no dudo en reaccionar y rápidamente le recordó a la influencer que tiene una relación con Sir Winston y la cuestionó por no haberse comprometido todavía. “ ¡Sheyla! Eres casi casada porque no te han pedido todavía ”, sentenció la ‘Mamá Leona’

Sheyla sorprende a todos con fuerte revelación

En el medio del nuevo programa “¿Cuál es el verdadero?” , la modelo y ex chica reality sorprendió a todos los televidentes que ella es una maestra de la mentira y no podrán engañarla fácilmente. “ A la más mentirosa del mundo no le van a venir a mentir ”, agregó





