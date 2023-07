La reconocida periodista Verónica Linares fue invitada especial en el podcast “Soy Gianotti” del actor Cristopher Gianotti, donde tuvo la oportunidad de responder algunas preguntas, entre ellas, sobre su relación con su compañero de trabajo, Federico Salazar, con quien conduce el programa ‘América Noticias - Edición Mañana’.

Durante la entrevista, Cristopher Gianotti indagó sobre posibles discusiones o peleas entre Verónica Linares y Federico Salazar a lo largo de su extensa colaboración. Ante esta pregunta, la periodista reflexionó sobre el tema y brindó su respuesta.

Verónica Linares aclaró que no ha tenido peleas con su colega Federico Salazar, aunque admitió que en alguna ocasión pueden haber tenido diferencias, pero nunca llegaron al punto de alzarse la voz. “Peleado no, pero puede ser alguna vez, de repente cuando alguno de los dos está cruzado. Federico puede ser que se cruce más rápido, pero algo fuerte no”, afirmó la periodista.

Asimismo, Verónica Linares destacó que no busca competir con Federico Salazar, ya que reconoce su trayectoria y figura destacada en el periodismo. Además, resaltó que ambos tienen su propio estilo y que se respetan mutuamente. “Además tenemos y pensamos muchas cosas en común. Coincidimos en el lado periodístico, pero no sé, no hay rivalidad ni competencia, es muy natural. A veces en las duplas hay competencia por hablar, yo a estas alturas no voy a competir con Federico, 200 millones de años en el periodismo, un dinosaurio de la televisión. No pues”, respondió Verónica Linares con humor.

La periodista dejó en claro que, a pesar de las posibles diferencias, su relación laboral con Federico Salazar se basa en la colaboración y el respeto mutuo.

