Jessica Tapia , de de 51 años de edad, se sinceró en una entrevista con Verónica Linares y habló de su sobrepeso. La periodista y exreina de belleza confesó que subió más de 20 kilos producto de la ansiedad.

“Más que problema de peso es por qué tengo ese problema peso. Por qué tengo esa ansiedad de estar comiendo, de estar picando, de estar devorando todo lo que hay”, comenzó diciendo en la entrevista difundida este 29 de junio.

Según reveló, ella siente un vacío profesional ya que dejó a un lado su vida profesional en Perú para casarse y vivir en Estados Unidos. Para Jessica Tapia, la solución sería volver a trabajar en televisión, que es lo que más le gusta.

“Yo creo que es ese vacío de no hacer más cosas, a pesar de ser madre que es la labor mas abnegada porque estoy formando a mis hijas, pero hay otro lado mío que está con esa ausencia de hacer otra cosa que sea ‘útil’, ‘importante’, algo que me dé otro tipo de gratificaciones” , comentó.

En qué trabaja Jessica Tapia en Estados Unidos

Jessica Tapia se fue a vivir a Chicago, Estados Unidos, tras contraer matrimonio en el 2023 con el ciudadano norteamericano Steven E. Dykeman. Ella decidió dejar todo por amor y, desde esa época, está alejada de la televisión.

Además, tiene 3 hijas, con lo cual no ha podido ejercer su profesión en Estados Unidos, sumado a que no tiene un título universitario que sea válido en dicho país.

“Lo que más ansiedad me da es que jamás voy a ser lo que solía ser... porque yo logré escalar muy arriba (en Perú) . ¿Cuáles son mis opciones para que mi lado profesional en Estados Unidos funcione? Yo no tengo un titulo allá, lo que más puedo aspirar es ser reportera freelance, pero les pagan poco, trabajar 9 horas, no me provoca, entonces ¿qué hago?, ¿vender ropa?, ¿ser anfitriona? en qué trabajo, que me guste, es una suerte de estar perdida en mis pensamientos. (¿Eso es que te hizo estar todo el día comiendo?) Yo creo que sí”.

