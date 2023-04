Jessica Tapia, reconocida periodista y conductora de TV, recurrió a sus redes sociales para desahogarse y contar su drama luego de haber subido 20 kilos de peso. Desde Estados Unidos, donde radica con su esposo y sus hijos, Tapia de 50 años, confesó cómo su sobrepeso está afectando su salud mental y su autoestima.

En su cuenta de Instagram, la exreina de belleza ha recibido el respaldo de sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo en este duro momento que está afrontando.

¿Qué le pasa a Jessica Tapia?

“Ya hace un tiempo expuse públicamente mis inseguridades y problemas sobre mi cuerpo. Mi autoestima anda bastante baja por el aumento de casi 20 kilos y no soy de las mujeres que se deja envolver por frases que no te empujan a criticar lo que no está bien o a no reflexionar lo que evidentemente es una decisión nada saludable”, señaló en un primer momento.

Luego compartió unas fotografías de ella en ropa de baño y agregó: “Confieso que en el viaje con mis amigas me sentí cómoda. No porque ellas me digan que estoy linda. Si no porque me recordaron que todo cambio está en mis manos, que de nada sirve deprimirse sino más bien empoderarte para que tu lucha (en mi caso sobrepeso) sea menos amarga, que el camino será largo y mientras tanto frente a la cámara sigue estando presente la mujer fuerte que conocieron aunque algo más ‘curvilínea’”.

“También me dijeron que no caiga en la moda del conformismo, que busque ser más saludable y que jamás deje de sentir que valgo oro. Así que esta soy yo. Con 70 kilos. No me veo hermosa, pero ahora, gracias a mis ‘best friends forever’, me veo bien”, sentenció.