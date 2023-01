La experiodista Jessica Tapia fue invitada al debate sobre el Miss Universo que se realizó en el programa Amor y fuego. Sin embargo, la exreina de belleza mostró su incomodidad por los comentarios y los gestos inapropiados de Samantha Batallanos, exreina de Jessica Newton.

Todo empezó cuando Samantha Batallanos empezó a criticar a la Organización Miss Perú y minimizó a los diseñadores que la apoyaron en el Miss Grand International, concurso en el que no clasificó entre las finalistas: “(La organización) debería financiar todo eso, financiar, pagar los profesores (...) yo cuando fui al Miss Grand tenía una ropa que era (fea), las otras candidatas tenían ropas espectaculares y yo me sentía... o sea, es bonito, pero no es lo que yo hubiera deseado. La organización no había dado lo suficiente”.

Asimismo, la ‘saliente’ de Jonathan Maicelo expresó su deseo de adquirir la franquicia de Miss Perú: “En mi cabeza estaba como mucho problema ya, ya creo que necesitamos refrescar un poco todo esto”. Sin embargo, el missólogo venezolano Rafael Rodríguez no se quedó callado y cuadró a todo el panel.

“Yo los estoy escuchando a todos, yo he venido siguiendo el Miss Perú recientemente y voy a hacerles una salvedad a todos los presentes: el solo hecho que otros países hayamos tomado en cuenta al Perú después de tantos años, ya eso habla de la excelente organización de Jessica Newton (...) Para mí, uno de los países más fuertes en este momento por organización, por los resultados que ha tenido los últimos años, por la preparación que han tenido las candidatas, por la calidad de candidatas y el solo hecho de hacer ruido en los certámenes de belleza, acaban de tener una segunda finalista de Miss International, literalmente, para mí, el Perú fácilmente se puede coronar este año 2023 con una buena candidata”, comentó el missólogo.

Ante la afirmación de Samantha Batallanos sobre supuestos regalos que la organización no le habría dado, Jessica Tapia se mostró incómoda: “Yo creo que lo primero que estamos perdiendo acá la brújula y lo acaba de decir un extranjero ahorita, en el programa, es que no estamos sumando tampoco echando barro con ventilador a una organización que está trabajando, que está dejándonos en muy buenas posiciones, que definitivamente uno cuando hace una denuncia, la tiene que hacer con pruebas, yo no sé, Tito, yo estuve en el Miss Perú, en mi año y en los siguientes no hubo carro, tampoco, no es necesariamente la organización te tiene que dar hasta la ropa interior para ir de viaje, una también tiene que poner de su parte y sus cosas, los regalos y si se pierden o no se pierden, por favor, todas las cosas, yo soy periodista, con sustento, porque sino me siento incómoda de estar en este panel, definitivamente las cosas se tienen que decir seriamente”, expresó.

“Acá lo que tenemos que rescatar es que nuestra candidatas, nuestras peruanas, nuestras mujeres peruanas se están dejando ver, se está hablando de ellas, nos estamos acercando no solo a la corona de Miss Universo (...) esto quiere decir que hay un trabajo adecuado, que Jessica Newton se sepa todo, de la A a la Z, imposible, nadie es perfecto, que yo creo que ella tenga que hacer algunos cambios porque hay algunas cosas que no mejoran con el tiempo, también, posiblemente, pero uno no puede tampoco decir que estamos muy mal porque estaríamos faltando a la verdad”, sentenció Jessica Tapia; no obstante, Samantha Batallanos no dejó de hacer gestos irrespetuosos en contra de la exconductora de televisión.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR