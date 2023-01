La experiodista Jessica Tapia sorprendió al aparecer en el programa Amor y fuego durante un debate sobre los resultados de la 71 edición de Miss Universo. Ante las críticas de Rodrigo González en contra de Alessia Rovegno, la exreina de belleza le dio una lección sobre cómo funcionan estos concursos.

Inicialmente, Jessica Tapia defendió la elección de R’bonney Gabriel como Miss Universo: “Hay que ser sinceros, yo vi la transmisión del Miss USA, definitivamente nuestra actual Miss Universo era una de las que más destacaba, yo siempre pensé que por lo menos iba a estar entre las tres finalistas del Miss USA, es una chica extremadamente bien preparada, muy locuaz (...) ¿Si yo considero que el certamen fue arreglado o no? Mi opinión personal: yo creo que no”.

Así pues, ‘Peluchín’ le preguntó sobre Alessia Rovegno: “¿Tú la hubieras escogido como Miss Perú? ¿Te parece que ha hecho un buen papel? Hablamos de manera completa, de manera global, en belleza y en desempeño en cuanto a sus respuestas, a conocimientos, a su propio manejo, qué se yo, cómo se traba, cómo cambia una palabra por otra, cómo le echa la culpa al que no es bilingüe, no sé, ha inventado las mil y un excusas para evadir su falta de manejo que es lo que realmente es y de conocimiento”.

“Bueno, yo creo que ustedes han sido bien duros, he escuchado que ustedes dicen ‘ah, da vergüenza sus respuestas’. Hay que ponernos en ese momento, todos hemos tenido 24 años, todos hemos sabido menos de lo que sabemos ahora, todos tenemos la presión y cambiamos un poquito la personalidad cuando tenemos un micrófono o algo, hay que recordar que Alessia ha sido modelo y ella es modelo internacional, pero ¿modelo de qué? De fotografía, eso significa que no tiene una interrelación diaria ni su pasarela ha sido grandiosa ni está rodeada en escenarios enormes, hay que diferenciar, cuando uno habla de modelo uno cree ya que se las sabe todas y que es modelo de Victoria’s Secret y no es así”, expresó Jessica Tapia.

“Esa jovencita ha dado al 100%, se ha preparado, yo creo que ha habido una gran evolución, coincido sí que sus respuestas en algunos momentos no han sido las mejores, definitivamente, pero yo creo que hay que darle el beneficio de las dudas, y voy a responder, Rodrigo, lo que tú me preguntaste, yo creo que ella fue la justa ganadora del Miss Perú, era la candidata clara a llevarse la corona, era nuestra carta más sólida al Miss Universo (...) para mí Alessia lo hizo bastante bien, me dio mucha pena que no haya 20 finalistas y luego 10, porque creo que ella hubiese hecho el corte, yo creo que ella debe estar en sexto o séptima posición dentro del grupo final, me hubiese encantado verla entre las 5, pero no puedo dudar de las 5 que han estado ahí porque todas demostraron que tenían mucho talento, yo lo dije desde el inicio, este Miss Universo está peleadísimo, es el más reñido de los últimos 5 años”, acotó.

Por su fuera poco, el missólogo venezolano Rafael Rodríguez cuadró a todos los panelistas por criticar a Jessica Newton pese a que es la única que ha conseguido que las misses peruanas clasifiquen después de muchos años: “Yo los estoy escuchando a todos, yo he venido siguiendo el Miss Perú recientemente y voy a hacerles una salvedad a todos los presentes: el solo hecho que otros países hayamos tomado en cuenta al Perú después de tantos años, ya eso habla de la excelente organización de Jessica Newton, ese es un punto, el otro punto que he visto y que me preocupa por parte de la fanaticada peruana, incluso de los medios de comunicación del Perú, es el hecho de que le caen a la candidata en vez de apoyarla cuando esta cadidata era excelente, estuve en el Miss Universo, la vi en persona, sentí su vibra, nosotros como venezolanos apoyamos al Perú porque nos parecía una excelente candidata”.

Además, el missólogo defendió el resultado final: “Miss Universo es una organización de los Estados Unidos, eso es una empresa como McDonald’s, como AT&T, como cualquier compañía, eso es una empresa de la industria del entretenimiento, y como empresa de la industria del entretenimiento busca a la mejor empleada, es decir, a la que a ellos les conviene”.

