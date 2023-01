El conductor Rodrigo González se refirió a la modelo Luciana Fuster, quien este 19 de enero anunció su postulación al Miss Perú 2023. El presentador y su compañera Gigi Mitre destacaron que la novia de Patricio Parodi es muy guapa.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ mencionó que la integrante de ‘EEG’ no da la talla para participar en el certamen de belleza, pues es un chica muy común. Además, aseguró que Jessica Newton es la más contenta con la postulación de Luciana.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre postulación de Luciana Fuster al Miss Perú?

“Desde el año esto ya lo veíamos venir, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos deslizado y simplemente ahora se materializó porque desde que Alessia estaba en competencia ya se hablaba que la próxima candidata mediática era Luciana. Tú sabes que a Jessica Newton le gusta alguien que haga bulla como en su momento fue Mirella Paz (...) También ponte a pensar, la Jessica Newton no tiene un canal que le auspicie su certamen, no hay ningún canal que pase el show entonces ahí de por sí ya perdió gran parte de dinero en los auspicios, tenía otra tribuna, la de Magaly y ahora la ha perdido”, manifestó Rodrigo González en un inicio.

Por su parte, Gigi Mitre comentó: “A mí Luciana me parece muy guapa y tiene buen floro, lo que pasa es que tiene mucho anticuerpo que se ha ganado a pulso, físicamente es muy bonita, se le ve natural, sabemos que se ha hecho cosas, pero se le ve natural”, “Está bien hecha”, agregó ‘Peluchín’ entre risas.

“Para ser sinceros, acá en casa, la Fuster no es alguien que precisamente nos caiga bien, porque muy bien sabemos como es la mosquita muerta (…) Pero eso no quita que veamos que es una chica guapísima, que sea pesada y de sangre chinche ese es otro tema, pero es una chica guapísima, es una chica linda. Me parece linda físicamente, sí, me parece más linda que muchas también, pero yo siento que un Miss Universo no. Mira a Alessia, ella es una modelo, otro tipo de belleza, una cara con unos rostros distintos, más marcados, natural, con otro tipo de tamaño, con otro tipo de experiencia, pero mucho menos floro. ¿Tú crees que la Fuster (la haga) en un Miss Universo? Es linda, pero no la veo Miss Universo, no da la talla, la belleza de la Fuster es una belleza más común” , dijo Rodrigo González.

