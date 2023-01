Samantha Batallanos , exreina de belleza coronada como Miss Grand Perú 2021, estuvo de panelista en el programa ‘Amor y Fuego’, en la edición de este 19 de enero de 2023.

La exparticipante del Miss Perú estuvo debatiendo sobre la gestión de Jessica Newton en el Miss Perú tras la participación de Alessia Rovegno, quien quedó entre las 16 finalistas del Miss Universo 71°. Además, fue consultada sobre la propuesta que habría recibido Luciana Fuster para ser candidata al Miss Perú 2023 .

Batallanos consideró que Luciana es “muy sencilla” para ser representante del Perú en un certamen internacional.

“Particularmente no tengo nada en contra de ella, me parece super linda, pero no siento que tenga el factor WOW como para una Miss [¿Qué es el factor WOW?] algo como único, exótico, belleza natural”, comentó la modelo, quien sería ‘saliente’ del boxeador Jonathan Maicelo.

Hace unos días, Samantha Batallanos generó polémica al revear que le gustaría ser la nueva directora del certamen de belleza “Miss Perú”, puesto que hoy ocupa Jessica Newton

“Obvio (que volvería al Miss Perú), pero ahora vamos a regresar al Perú para comprar la organización porque es demasiado problema y necesitamos tranquilidad. Yo creo que, a partir de los próximos años, voy a ser la nueva directora del Miss Perú, ya verán”, dijo.

Luciana Fuster participará en el Miss Perú 2023

Luciana Fuster anunció este 19 de enero que participará en el ‘Miss Perú 2023′. Al parecer, la influencer habría aceptado la propuesta de Jessica Newton, quien en más de una ocasión ha expresado su deseo de tenerla en el certamen de belleza.

“Todos los años me preguntan lo mismo y yo siempre digo ‘sí, sí’. Pero yo creo que ya este año es, ya”, comentó.

Por su parte, Patricio Parodi aseguró que estará como Hugo García cuando apoyó a Alessia Rovegno en el Miss Universo. “Voy a estar apoyándola, su fan número uno con la bandera de Perú ahí levantando” , expresó.

TE PUEDE INTERESAR