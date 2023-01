Bárbara Cayo , madre de Alessia Rovegno, volvió a sacar las garras y disparó contra la periodista Magaly Medina, quien se burló por la derrota de la modelo en el Miss Universo 71°, realizado el pasado 14 de enero de 2023.

La actriz desató toda su furia y consideró que la ‘Urraca’ es un “factor de destrucción” y que, por lo tanto, no debería tener un programa de televisión.

“No fomentemos la destrucción, fomentemos la construcción, las buenas vibras, el apoyo, eso nos falta. Lamentablemente la señora Magaly Medina es un factor de destrucción, entonces no deberían darle cabida la verdad, en ningún medio de comunicación, pero bueno, es su trabajo, de eso vive, si se queda sin chamba se morirá de hambre, qué pena, jajaja pero que feo tener el trabajo este ”, dijo en entrevista telefónica a ‘Amor y Fuego’.

La hermana de Stehanie y Fiorella Cayo también consideró que la ‘Urraca’ no tiene autoridad moral para criticar la belleza e inteligencia de la Miss Perú.

“ Yo he dicho que una persona que no es bella ni inteligente, porque las personas inteligentes construyen, no destruyen . No tiene autoridad moral para hablar de belleza auténtica, menos de inteligencia, a mi no me parece ella inteligente”, agregó.

Finalmente, consideró que su hija hizo “un muy buen trabajo” en el Miss Universo.

“Estoy muy contenta con ella, a pesar de sus 24 añitos. Meses de preparación, ni siquiera un año, y ella no es Miss, esas chicas son instruidas desde chiquitas para ser misses”.

Qué pasó con Alessia Rovegno en el Miss Universo: “estaba nerviosa”

En conversación con Rebeca Escribens, la madre de Alessia Rovegno se refirió al incidente que tuvo su hija con su capa durante la competencia en traje de baño.

“Yo la vi nerviosa, te digo como su mamá”, comentó Bárbara Cayo en un inicio. “Como te digo, la conozco toda la vida, ha sido tímida y de verdad ha sido un gran esfuerzo y mucho trabajo para ella salir de esto y romper con esos sentimientos”, agregó.

