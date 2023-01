Ya lo pasado, pasado o quizá no le interesa. Con la reciente derrota de Alessia Rovegno en el ‘Miss universo’, la directora del ‘Miss Perú, estuvo en el ojo de todos y muchos cibernautas se percataron que en sus redes sociales, Jessica Newton, aún guarda las fotos donde mencionaba como su familia a Magaly Medina, despertando curiosidad en más de uno.

Recordemos que la enemistad entre Magaly Medina y Jessica Newton, se dio luego de que naciera el hijo de Deyvis Orósco y Cassandra Sánchez de La Madrid, cuyo bebé sería el ahijado de la ‘Urraca’, pero luego de un extraño ampay que no le gustó nada a la familia de la empresaria de belleza, se negaron a que vuelva a ver al pequeño.

Desde ese momento, la guerra se desató, sacando uno y otro ampay de la nueva familia que antes fue de Magaly Medina, con el ahijado que nunca llegó a ser suyo. Lo regular en personajes de la farándula es que cuando pasen estas cosas, se eliminen de redes sociales y borren las fotos que tenían juntos, pero Jessica Newton no lo hace aún y sus fotos datan desde el 2019, donde compartía muy a gusto en familia.

Jessica y Magaly Medina | Imagen compuesta 'Ojo'

Al igual que esta fotografía, las demás que aún guarda Jessica Newton, no hacen más que resaltar la buena amistad que tenían ambos personajes de la farándula, llegando a llamarse familia, pese a no tener parentesco sanguíneo y ahora su relación no está mejor que la que tiene la ‘Urraca’ con Gisela Valcárcel.

