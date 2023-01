El círculo cercano de Clara Chía se ha pronunciado en defensa de la joven de 23 años, tras los ataques de Shakira en su última canción ‘Music Sessions #53′, hecha en colaboración con Bizarrap.

No solo el padre de Clara Chía ha despotricado contra la colombiana, sino los compañeros de trabajo de la pareja. Ellos se mostraron indignados por la furiosa letra que cantó Shakira contra el nuevo amor de Piqué.

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú. Pa´ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, así intentó minimizar Shakira a su rival de amores.

¿Qué dijeron los amigos de Clara Chía y de Piqué?

Durante una transmisión en directo en la cuenta de Twitch de Gerard Romero, socio de Piqué en la Kings League, los compañeros de la pareja alzaron su voz.

“Es una niña muy buena. Yo los domingos llego pronto a la Kings League, pero es que cuando yo llego, Clara ya lleva ahí dos horas. Está trabajando como la que más. Está en la caseta del staff, con todo el mundo preparando cosas, encima de todo, preguntando si todo está bien”, aseguró el joven Víctor Navarro, según los medios españoles.

Por su parte, el periodista y streamer agregó: “ Es muy trabajadora. Lo pasó muy mal cuando los paparazzi la empezaron a seguir. Clara no se ha metido nunca en este negocio del famoseo. Lo que ha hecho Shakira con Clara no hacía falta. Me parece muy buena persona y no debió recibir ese palo tan directo” .

¿Qué le pasó a Clara Chía tras canción de Shakira?

La revista Semana informó que novia de Piqué “está dolida” tras la humillación que hizo Shakira con ‘Music Sessions #53′.

“No sólo por lo que dice Shakira en esta canción que ya es viral, sino también por todos los memes y la sorna con la que se ha analizado cada estrofa especialmente en redes sociales. Además, durante horas se ha tratado este asunto en televisión, incluso en los Informativos, lo que deja ver que el efecto de Shakira es real”.

