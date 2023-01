Peter Fajardo, productor de ‘Esto Es Guerra’, volvió a ser protagonista de la noticia, pero esta vez por irse de ‘juerga’ con un misterioso joven. Se trata de uno de los nuevos integrantes del reality que en esta temporada retarán a los ‘históricos’ de ‘EEG’.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, el joven se llama Raúl Carpena, tiene 19 años de edad y forma parte del equipo de Chiclayo del programa. Ellos fueron captados disfrutando de una discoteca en el distrito de Barranco.

“Después del programa se fueron a juerguear” , se escucha en el informe del magazine de Willax TV.

En las imágenes se ve al joven usando una gorra blanca y no deja de conversar con el productor de América TV. Incluso, se le ve diciéndole ‘cosas al oído’ en varios momentos de la noche.

Peter Fajardo en juerga con nuevo integrante de EEG

Peter Fajardo alista demanda contra Greg Michel por asegurar que le propuso salir

En febrero del 2022, Greg Michel contó su verdad a las cámaras de “Amor y Fuego” y contó que estuvo a punto de firmar contrato para ingresar a “Esto es guerra”, pero no llegó a nada por no aceptar salir con Peter Fajardo.

“Le rechacé varias de las ofertas de salida, al cine, de la comida”, señaló.

Estas declaraciones no habrían sido del agrado del productor del reality de competencia, quien rechazó los comentarios de Greg Michel en un comunicado y amenazó con demandar al modelo por no mostrar pruebas de lo anunciado públicamente.

“Ante las declaraciones emitidas sobre mi persona por Greg Michel en el programa Amor y fuego, me veo en la necesidad de anunciar que tomaré acciones legales contra el señor y contra las personas que sean cómplices de este delito. Dicha información no corresponde a la verdad y es lamentable que no se haya verificado o presentado pruebas de lo que se dice públicamente”, fue lo que leyó Gigi Mitre.

