Este miércoles 26 de enero, Elías Montalvo se presentó en el set de Amor y fuego y admitió que fue ‘saliente’ de Peter Fajardo. A propósito, Rodrigo González lo cuadró cuando el exchico reality deslizó que era amigo del conocido productor de televisión.

“¿Tú no te enamoraste y él sí? ¿O hay algo más allá, algo laboral, algo que no ha gustado? ¿O es un despecho? No entiendo”, preguntó Rodrigo González a Elías Montalvo. Según él, las ‘salidas’ con Peter Fajardo terminaron en el mes de septiembre.

“No sé, como te digo en septiembre se dejaron las cosas claras, fuimos amigos, normal (...) simplemente dejamos de salir y dejamos eso de lado y fuimos amigos, o sea, en el momento que estuve con su camioneta éramos amigos”, respondió Elías Montalvo.

“Pareciera que estás dando a entender, al menos lo que percibo, es como que Peter estaba muerto de amor por ti, quería estar contigo y tú... como te peleaste, tampoco te renovaron, ya, chau Peter”, comentó Gigi Mitre. “Y tú no lograste olvidar a tu ex y te dejaste engreír y mimar”, agregó Rodrigo González.

“No, es que tú le puedes preguntar a Peter, tú que eres su amigo, que conversas”, le dijo Elías Montalvo a Rodrigo González.

Rodrigo González no se quedó callado y cuadró a Elías Montalvo: “Yo no soy amigo de Peter, no sé quién te ha dicho que soy amigo de Peter”.

“No, porque cuando yo he visto tu programa veo los chats que se mandan”, expresó Elías Montalvo.

Sin embargo, Rodrigo González dio una contundente respuesta: “Si Peter ha tenido en algún momento la necesidad de, aparte porque ve el show cuando puede porque trabaja, tú sabes cómo es Peter, mira todos los programas, todo lo que se está hablando, y me escribe, si tiene la necesidad de aclarar algo y yo lo digo, ese es el único vínculo que puedo tener con Peter Fajardo, y yo como presentador no me la voy a perder y le respondo o lo hago público, o qué”.

“Yo solo sabía por tu programa que hablaban”, señaló Elías Montalvo. “Decir que es mi amigo dista mucho ¿no? Si fuese mi amigo no sería yo el que hubiese sacado tu relación con él y el video haciéndote piojito ¿no crees?”, le recordó Rodrigo González.

Willax- Rodrigo González niega amistad con Peter Fajardo - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR