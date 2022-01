Peter Fajardo publicó un insólito mensaje horas antes de que Elías Montalvo se presentara en el programa ‘Amor y Fuego’ para contar detalles de su relación sentimental. El productor de ‘Esto Es Guerra’ quedó al descubierto este miércoles 26 de enero con las confesiones del Tiktoker.

¿Peter Fajardo y Elías Montalvo fueron pareja? Elías admitió públicamente que Peter sí era su “saliente”, pero que no oficializaron la relación. “Nos conocimos y empezamos a salir”, contó Elías en ‘Amor y Fuego’, indicado que “no se dio” nunca una relación formal de pareja.

Sin embargo, el exintegrante de EEG indicó que nunca fue infiel a su novio mexicano con Peter Fajardo, pero no quiso revelar el motivo del distanciamiento con el productor.

¿Qué dijo el productor de ‘Esto Es Guerra’? El comunicador compartió el siguiente mensaje: “Karma: cuando lastimes a una persona que no es mala prepárate para que la vida te lastime a ti el doble”.

Peter Fajardo Instagram

¿Por qué se pelearon Peter Fajardo y Elías Montalvo?

Elías Montalvo dijo no arrepentirse de haber salido con Peter Fajardo, aunque no formalizaron: “No, no me arrepiento, él es una buena persona, un buen ser humano”.

“¿Por qué ya no se hablan?”, preguntó Rodrigo González a lo que el joven respondió: “Yo no le dejé de hablar (fue él). En setiembre, se dejaron las cosas claras. Él me dejó de hablar hace poco”.

