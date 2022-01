El conductor de ‘Instarandula’ comenzó el día con ganas de hablar y decidió empezar por ‘Esto es Habacilar’ dejando en evidencia la diferencia de audiencia que tuvo en su segundo día al aire.

“Temprano mis ratujas del Rating, me dicen Samu, ‘Habacilar’ ha caído a 12.6 en promedio, qué significa esto, de los 17 que tuvieron a 12 tan rápido en un día”, fue así como el conductor de ‘Instarandula’ reveló que el programa de Roger del Águila tuvo una caída notable,

Samu además culpó de esto a la audiencia, ya que se quejaron de ‘Esto es Guerra’, pero ahora que tienen otro programa, no hacen nada para que se quede: “Ahora van a regresar los guerreritos por su culpa, luego no estén haciendo marchas ah, yo les voy advirtiendo, no voy a apoyar eso”.

