Raúl Romero, el carismático conductor del recordado ‘Habacilar’, se pronunció en su cuenta oficial de Instagram sobre el recién estrenado programa ‘Esto es Habacilar’, con Roger del Águila y Johanna San Miguel.

Y es que el lunes 24 de enero, la cuenta de Twitter @RaulRomeroPeru y con más de 36 mil seguidores, figuró un curioso mensaje horas después de culminada la primera edición de ‘Esto es Habacilar’. “Aquellas épocas eran las mejores”, se lee en el mensaje que provocó miles de reacciones.

Sin embargo, el cantante Raúl Romero desmintió que dicha cuenta sea de su propiedad y aclaró: “Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío, es un Twitter falso”.

El video que compartió este martes en Instagram recibió el respaldo de sus fans, quienes expresaron su pesar por no verlo en el nuevo programa de América TV.

“Raúl, ahora casi todo el Perú te entiende el por qué no aceptaste”, le escribió una usuaria, en referencia al ‘Esto es Habacilar’, donde destacan casi todas las figuras de ‘Esto Es Guerra.

Raúl Romero le respondió con un sencillo: “JAJAJAJA”.

