Mucho se ha especulado a raíz del regreso de ‘Habacilar’. Uno de los rumores fue que el programa volvería con Raúl Romero, pese a que él declaró lo contrario en su Instagram, las especulaciones seguían, por ello se atrevió a negarlo una vez más, pero en ‘Hablando Huevadas’.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram, y obviamente la mayoría de la gente recibió el mensaje, está claro no voy a ir a la tele, pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing”, fue así como Raúl dejó en claro que no hay nada de él en el nuevo programa que se estrenará este 24 de enero.

Además, criticó a los medios que señalan que habría negociaciones para su retorno: “Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”.

