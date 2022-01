Los fans de la popular Fátima Segovia, fueron sorprendidos, al enterarse de que la ‘chuecona’ ya no estará en el programa de Jorge Benavides, y reveló el por qué, para silenciar especulaciones que se generaron a raíz de su ausencia en el show.

“Les cuento rapidito que, de hoy (sábado) en adelante, no voy a estar en el programa, pero no por nada malo. Hay muchas especulaciones, se trata de un tema de salud porque no me siento al cien por ciento. Es por un problema de mi pierna, me voy a aislar por un tiempo, alrededor de unos cuantos meses”, fue así como Fátima intentó aclarar su actual situación.

Por otra parte, Jorge Benavides afirmó lo dicho por Fátima, durante su programa: “La popular Chuecona en estos momentos está con descanso por salud, así que desde aquí un saludo para nuestra compañera, Fátima Segovia, que te mejores hijita, que todo te vaya bien”.

