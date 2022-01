Este martes 25 de enero, el periodista Samuel Suárez se pronunció luego que se confirmó que el programa “Mujeres al mando” saldrá del aire de Latina Televisión por su bajo ráting.

A través de Instarándula, el popular ‘Samu’ comentó que no es una buena noticia: “Obviamente es muy triste cuando un programa se cancela, mucha gente se queda sin trabajo. Muchos dirán ay sí, jajaja, pero en realidad hay gente trabajando detrás, gente que conozco porque yo también he estado en ese programa en algún momento”.

“Lo que me sorprendió es que ellos han anunciado que el programa se cancela, han hecho videos hasta de despedida y todo, y el programa todavía continúa un mes al aire, entonces es tiempo suficiente para que todo el equipo busque instalarse en otros lados, qué bueno que les avisen con tiempo, antes eso era rápido”, agregó.

El periodista recordó que antes no avisaban con tiempo: “Yo he vivido épocas que realmente te decían unas horas antes ‘tu programa se canceló, agarra tus cosas, chau, pasar por seguridad’, y tú decías qué, ya me botaron. Claro, porque si te avisaban antes como que desestabilizaba al equipo, al público y te avisaban el mismo día”.

Cabe resaltar que fue Rodrigo González quien confirmó que “Mujeres al mando” saldría del aire por bajo ráting. Tras la noticia anunciada por ‘Peluchín’, las conductoras lo confirmaron este martes en el programa en vivo.

Samuel sobre Mujeres al mando - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR