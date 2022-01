El mexicano Luis Guzmán, con quien es vinculado sentimentalmente Elías Montalvo, le mandó un contundente mensaje a Peter Fajardo, productor del programa ‘Esto Es Guerra’.

A través de un juego de preguntas con sus seguidores, el modelo fue consultado sobre qué le haría a Peter Fajardo si se lo encontrara. Como se recuerda fue Luis Guzmán quien delató a Elías y reveló que lo dejó - supuestamente - por el productor de televisión.

“[¿Si te encontraras al Peter, qué le harías?] Me caga... de risa y le mandaría un costal de papas a su casa para que me la siga pelando JAJAJAJA”, fue la respuesta del mexicano.

“¿Estás con Elías?”, también fue otra de las preguntas que le hicieron, a lo que respondió: “Ustedes que creen”.

Como se recuerda, en el 2021, Luis Guzmán confesó públicamente que había tenido una relación con el tiktoker: “fue el amor de mi vida y jamás voy a salir a hablar mal de él (…) Yo he estado en contacto con Elías, no en estos momento, pero cuando se infectó de Covid, yo le hablé para ver como estaba y cuando fue lo del accidente del programa también le hablé”, había revelado el mexicano.

Luis Guzman y Elías Montalvo

De otro lado, le preguntaron por qué no graba un TikTok con Elías Montalvo, a lo que él sostuvo: “no subo TikTok y no me gustan donde bailan como mensos, yo seria de los que se encueran”.

Elías Montalvo grita su amor por mexicano que lo echó con Peter Fajardo

Elías Montalvo sorprendió a propios y extraños al oficializar al mexicano Luis Guzmán, quien lo ‘echó’ con el productor Peter Fajardo, con una publicación de Instagram realizada este lunes 17 de enero.

Elías Montalvo sorprendió a todos al publicar una foto donde se lo ve abrazando a Luis Guzmán. “Te amo”, escribió el tiktoker en la imagen. También se observan emojis de un corazón y el símbolo del infinito.

Luis Guzman y Elías Montalvo | FOTO: Instagram

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reinaldo Dos Santos habla sobre Néstor Villanueva