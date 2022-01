Con pocos meses de relación, Anthony Aranda se ganó a la familia de Melissa Paredes. El bailarín fue el flamante invitado en la fiesta de la madre de la modelo, Celia Rodríguez, el cual realizó por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mamita bella”, escribió el exintegrante del staff de ‘Reinas del Show’ en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con su suegra.

Y eso no fue todo. Aranda también compartió un divertido video junto a la hija de Melissa Paredes, el cual publicó en sus redes sociales.

En las imágenes se ve a la hija de Rodrigo Cuba pintándole las uñas de color rosa a Anthony, mientras él sonríe a la cámara: “Me agarraron de maniquí JAJAJA”, agregó en el video.

Melissa Paredes fue testigo del hecho, y comentó: “Después de esto, van a decir ‘ahhh sí era (gay)’”.

Milett Figueroa les da su bendición al ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo, pero no a Melissa Paredes y su bailarín

Milett Figueroa puso ‘cara de pocos amigos’ al ser consultada sobre Melissa Paredes y su nueva relación con el bailarín Anthony Aranda.

“¿Qué te parece la dieta de Melissa? La que te termina y no te avisa”, fue la interrogante que la reportera de ‘Amor y Fuego’ le hizo, generando las risas de la exchica reality. “No, imagínate, yo a todas mis parejas que he terminado siempre les he avisado”, dijo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Milett Figueroa les dio “su bendición” al futbolista y a la joven empresaria, mientras que de Melissa y del bailarín, no quiso opinar al respecto.

“Me encanta esa pareja... La de Ale con el Gato, me encanta. Me parecen súper lindos, tienen una vibra bien bonita”, expresó.

