¡Más directo, imposible! Elías Montalvo sorprendió a propios y extraños hace algunos días, al oficializar su romance con el mexicano Luis Guzmán, quien en su momento, evidenció la cercanía entre el tiktoker y el productor de “Esto es Guerra”, Peter Fajardo.

Sin embargo, una reciente trasmisión en vivo por Instagram entre Johanna San Miguel y el productor, llamó bastante la atención de todos los usuarios. ¿Qué fue lo que pasó?

Mientras los integrantes de América TV se encontraban hablando de lo que será la nueva versión de “Habacilar”, Fajardo soltó una particular frase de una conocida canción de José José.

“Te voy a cantar una canción que te la dedico a ti y a quien le caiga el guante... Ya lo pasado pasado (risas) No estoy borracho, estoy tomando agua por si acaso”, dijo el productor del reality con una sonrisa intrépida, generando la risa de la expresentadora de ‘EEG’.

“Johanna no vuelvas, eres muy estresante”, fue uno de los comentarios que leyó la popular ‘mamá leona’. “¿Ya ves? Por eso no tienes marido... ¿Quién habla, no? El conchudo, el más solo de todos los solos”, respondió al instante Peter Fajardo.

