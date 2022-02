A través de su cuenta de Instagram, la modelo Luciana Fuster sorprendió a todos al revelar que no la viene pasando nada bien por el bullying que viene recibiendo tras oficializar su romance con Patricio Parodi, expareja de su examiga Flavia Laos.

Mediante un comunicado, la influencer pidió detener los ataques contra ella pues está a punto de caer en depresión. Por este motivo, el periodista Samuel Suárez del portal “Instarandula” se pronunció sobre la grave denuncia y sorprendió al darle su apoyo públicamente.

Pese a que al popular “Samu” ha cuestionado en más de una ocasión las actitudes y comportamiento de la novio de Patricio Parodi, hoy, se mostró conmovido con la situación de Luciana Fuster y aprovechó para hacer un pedido a los productores de “Esto es guerra”.

“Me dirijo a los productores de Esto es guerra, que son Peter Fajardo, y la dueña, Mariana Ramírez del Villar, para que escuchen bien este llamado de ayuda que está haciendo Luciana Fuster en sus redes sociales. Basta de exponerla a tanto show, la mujer no aguanta tanta crítica. Dice que se levanta temprano a llorar, tiene miedo de salir a la calle y que la gente le haga daño, y ustedes siguen exponiéndola a coqueteos con el Pato, a besos, a chapar en televisión. Ella ya no aguanta. Si ustedes chicos de Esto es guerra tienen una trabajadora que se queja de las críticas que salen de exponerla a un rap, a mandarle indirectas a Flavia Laos, entonces ¿para qué siguen jugando con esto si ella no quiere jugarlo?”, comentó en un inicio.

“Dejen de exponerla, si ella no quiere jugar a esto, no la obliguen. Hablo muy enserio, cualquier cosa que le pase, ya saben quiénes son los principales responsables. Ellos la exponen al morbo, y ella no quiere porque no es morbosa (...) Ojalá te suelten los de Esto es guerra porque te están haciendo un daño enorme”, agregó Samuel Suárez.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO