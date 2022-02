A pocas horas del estreno de ‘Esto Es Guerra’, la modelo Luciana Fuster lanzó un comunicado donde denuncia que recibe “agresión y maltrato psicológico” en las últimas semanas, por lo que teme salir a la calle.

“No estoy bien, tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar”; relató en una historia de Instagram.

“Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que me hicieron creer ‘eres figura pública y tienes que aceptar lo que diga de ti’”, sostuvo.

Además, reveló algo alarmante, que tiene “miedo de caer en depresión” pues - según dice - recibe “muchas palabras de odio y ataque a diario”.

Aunque no explicó cuáles son los ataques que recibe, estos estarían relacionados a su reciente romance con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos.

“Tengo derecho a vivir, no solo como yo quiero. Si no que nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país. Tengo derecho a la privacidad y a que respete mi dignidad”, agregó la modelo de 23 años de edad.

Luciana Fuster arremete contra los programas de espectáculos

Luciana Fuster también respondió a los programas de espectáculos, como ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’, que le han hecho leña en las últimas semanas. La modelo hizo un llamado a las autoridades.

“El país entero sabe lo que están haciendo y mas allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo mas, no es justo”, sentenció.

