Patricio Parodi y Luciana Fuster aparecieron juntos en un evento y fueron captados abrazados y agarrados de la mano. Esta vez, la pareja se animó a dar su primera entrevista juntos. El reportero del programa “En boca de todos” preguntó a Luciana por la sorpresa que Patricio le dio en San Valentín: “Sí, me sorprendió, todos son testigos del detalle que me hizo, que se apareció en la radio con las florcitas y los chocolatitos, así que feliz”. Por su parte, el ‘Pato’ admitió que “madrugó” para sorprender a Luciana: “Para mí es un poco madrugar (...), pero hay que hacer cositas bonitas”. “Lo que se ve, no se pregunta”, comentó el reportero. “Tú lo has dicho”, respondió Patricio mientras abrazada a Luciana. Fuente: América Televisión