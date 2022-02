Greg Michel dio explosivas revelaciones al programa ‘Amor y Fuego’ que dejan mal parado a Peter Fajardo, productor de ‘Esto Es Guerra’, reality que hoy retorna a las pantallas de América Televisión.

El modelo belga aseguró que el productor le invitó a salir en varias ocasiones, pero él siempre le dijo que ‘no’. Este rechazo habría provocado que el productor le anule su contrato en ‘EEG’, según contó el fisiculturista.

“¿Cuántas veces le rechazaste a Peter una salida?”, le preguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’.

“Le rechacé varias de las ofertas de salida, del cine, de la comida”, aseguró el belga

Agregó que tenía un contrato a punto de ser firmado, pero algo ocurrió. “Ya tenía el contrato ya por firmar y ahí terminó la carrera porque nunca más pise el set, un solo set de América televisión”, sostuvo.

No es la primera vez que Peter Fajardo es vinculado con algún modelo. Recordemos que Elías Montalvo, de 25 años, confesó que tuvieron una relación sentimental, pero que nunca la hicieron oficial.

Fabio Agostini sobre Peter Fajardo: “Siempre ha sido así y todo el mundo lo sabe”

Exparticipantes del reality no se quedaron callados sobre Peter Fajardo. Diego Chávarri aseguró que también fue amigo de Peter Fajado, pero nunca permitió que le haga ‘piojito’.

“No hay necesidad de hacer piojito en la amistad, mi amistad no llegó a tanta intensidad como para los ‘piojitos’, ah, pero ya depende de ellos, pues”, comentó Diego Chávarri al programa “Amor y fuego”.

Fabio Agostini, por su parte, aseguró que: “eso siempre ha sido así y todo el mundo lo sabe, pero yo no voy a hablar de sus historias con ese chico, me da igual lo que haga, no me incumbe ni me interesa”, manifestó Fabio Agostini.

