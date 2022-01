Elías Montalvo encendió la pradera el último miércoles 26 de enero con sus candentes confesiones en el programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

El tiktoker de 25 años admitió que Peter Fajardo fue su ‘saliente’, pero que nunca decidieron ‘oficializar’ la relación. “Pensé que podía pasar algo más, pero antes de estar con una persona, uno se da cuenta que no te gustan algunas cosas (de esa persona)”, declaró Elías Montalvo sobre el productor de ‘Esto Es Guerra’.

“¿Cuando comenzaste a salir con Peter, aún seguías enamorado de tu ex?”, preguntó Gigi Mitre, en referencia al mexicano Luis Guzmán, con quien Elías acaba de retomar su romance.

“Sí”; fue la contundente respuesta de Elías Montalvo, dejando entrever que nunca sintió amor por Peter, pues no podía sacar de su corazón al mexicano.

“No podría decir lo que sentía él (Peter). Nosotros teníamos las cosas claras”, agregó.

Rodrigo Gonzalez ‘Peluchin’, no contento con su respuesta, le lanzó el misil. “¿Peter Fajardo es el único productor con el que has estado? ¿o también has estado con ‘Choca’ (Mandros)?”, cuestionó el conductor de Willax TV sobre Jaime Mandros, uno de los principales productores de América TV.

Elías lo negó: “No, a ‘Choca’ lo conozco, es un amigo nada más. Nunca (hemos salido)”.

