Luciana Fuster preocupó a sus seguidores al asegurar que tiene miedo de salir a la calle por los ataques que viene recibiendo en redes sociales. La integrante de ‘Esto Es Guerra’ aseguró que es víctima de difamación por parte de algunos programas de TV.

En ese sentido, la modelo de 23 años de edad pidió ayuda a las autoridades.

“El país entero sabe lo que están haciendo y mas allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no. Las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda, ya no puedo más, no es justo”, sentenció.

A través de un comunicado, exigió que no “inventen cosas” con el único fin de desprestigiar su apellido.

“Nadie debería poder inventar cosas sobre mi, difamarme, desprestigiarme, ni mucho menos volverme vulnerable y punto de ataque ante un país. Tengo derecho a la privacidad y a que respete mi dignidad”, sostuvo.

Asimismo, dijo que es victima de bullying en el Perú.

“Vivo con temor de hacer algo que me gusta por el rechazo que me están generando, nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo, es algo inaceptable”; agregó en una historia de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Anahí de Cárdenas en En Boca de Todos