Cassandra Sánchez de Lamadrid y su novio, Deyvis Orosco, fueron tendencia en los últimos días por su pelea mediática con Magaly Medina, quien era su amiga y futura madrina de su bebé Milan.

Debido a esta controversia, los usuarios en redes sociales pusieron sus ojos en la familia Newton; especialmente buscaron saber quién es Cassandra y todos los detalles de su pasado.

¿Quién es el padre de Cassandra Sánchez de Lamadrid? Ya es harto conocido que el actual esposo de Jessica Newton, Fernando, no es el padre biológico de sus hijos mayores, pero les dio el apellido Sánchez de Lamadrid.

La hija de Jessica Newton decidió cambiar su apellido paterno por el de la actual pareja de su madre, a los 18 años de edad.

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando que es mi papá y Jessica que es mi mamá, han sido los dos una plataforma en la cual me pueda parar tranquila”, comentó en una entrevista, años atrás.

El verdadero padre biológico de Cassandra Sánchez De Lamadrid y de sus dos hermanos es Carlos Morales Andrade, exejecutivo de la desaparecida aerolínea Aerocontinente. En el año 2008, la organizadora del Miss Perú lo demandó por pensión de alimentos, sin obtener respuesta.

“Perdí contacto (con mi padre biológico) y cuando cumplí 18 me adopta mi papá, que me crió, que es Fernando Sánchez de la Madrid y desde ahí tengo una familia muy bonita”, agregó en aquel entonces.

Carlos Morales Andrade es suegro de Renzo Schuller

Carlos Morales Andrade es padre de Alexandra Morales Moebius, actual esposa del conductor de televisión Renzo Schuller. En el 2015, hubo un escándalo mediático entre la joven y la exreina de belleza.

“Carlos Morales es mi papá y su único error fue meterse con alguien tan asquerosa como lo es esa mujer (Jessica Newton), que de señora y de clase no tiene nada, y ¡nunca la tendrá! Por más que tenga amigos en la televisión, jamás tendrá paz””, escribió Morales en su Facebook.

La reacción de Alexandra Morales Moebius se produce después de que la modelo Olinda Castañeda insinuara que Jessica Newton era “amante” de Carlos Morales Andrade.

“No opinen ni critiquen cosas que no saben ni defiendan a personas que no tienen moral. A mí nadie me va a venir a contar lo que viví y sigo viviendo por culpa de alguien que lo único que necesita es sentirse más que el resto y vive deseando más y más poder”, había dicho la esposa de Renzo Schüller.

TE PUEDE INTERESAR