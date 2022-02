En junio del 2015 ocurrió un escándalo que ha quedado registrado en la televisión peruana. La vez que la modelo Olinda Castañeda hizo estallar en llanto a la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton.

Todo comenzó cuando la empresaria dijo que a Olinda le faltaba “magia” para ser coronada como una Miss Perú. “No me gusta controlar mis opiniones porque creo que la honestidad es fundamental”, había dicho la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Tras la cruel opinión de Newton, vino la respuesta de Castañeda, durante un enlace en el fenecido programa ‘Amor, amor, amor’, de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“¿Alguna vez has sido amante de alguien?”, fue el misil que le lanzó EN VIVO Olinda Castañeda a la ex MissPerú. Ella dejó entrever que Jessica mantuvo una relación clandestina con un empresario, en referencia al padre de sus hijos Carlos Morales Andrade, exejecutivo de la desaparecida aerolínea AeroContinente.

La organizadora no respondió a tremendo ataque, quien no pudo evitar derramas sus lágrimas. Ella estaba acompañada de Laura Spoya, quien había sido coronada Miss Perú.

“Es una chica totalmente desubicada. Que no te afecta lo que una tal por cual puede hablar. Mira esa chica, sin clase, tú has nacido con clases y esa señorita no va a tener clase ni acá ni a la vuelta de la esquina”, se le escucha decir a Spoya en el detrás de cámaras.

