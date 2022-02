La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al mostrar su pancita de embarazo en Instagram. La esposa de Mario Hart contó que está bastante grande para el tiempo que tiene, ya que todavía no ha cumplido los cuatro meses de embarazo: “Quería contarles es que en tan poquísimo tiempo, miren. Yo no sé, pero este bebé es súper grande, no sé, o es lo que dicen que las segundas barrigas son mucho más grandes o salen más rápido. Pero miren esto, con Lara yo no estaba así a los tres meses y medio”, dijo la venezolana muy sorprendida. Fuente: Instagram Korina Rivadeneira