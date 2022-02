Magaly Medina fue portada de toda la prensa de espectáculo tras su pelea mediática con la influencer Jessica Newton y su familia. La conductora iba ser la madrina del bebé de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, pero tras exponer un video en su programa sin su consentimiento, la pareja decidió no dirigirle más la palabra.

Luego de varios dimes y diretes, la conductora de “Magaly TV, La Firme” decidió ponerle fin a su vínculo amical con la organizadora del “Miss Perú” y lamentó que su ‘examiga’ haya intervenido y deseó que Deyvis Orosco nunca la decepcione.

Ahora, la figura de ATV recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar con orgullo a sus amigos, algo que muchos han tomado como una indirecta para Jessica Newton.

“Felizmente, tengo buenos y grandes amigos que están conmigo en los buenos y malos tiempos. Ellos no necesitan de flases o followers. Les encanta su anonimato”, escribió Magaly en sus historias.

Magaly arrepentida de su amistad con Jessica Newton

Durante su programa de este viernes 18 de febrero, Magaly Medina también aprovechó para referirse a Jessica Newton, y recordó que muchas personas le advirtieron que no fuera amiga de ella.

“A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, señaló.

