Este lunes 21 de febrero, la modelo y flamante conductora de ‘América Hoy’ , Brunella Horna, no apareció en el magazine, lo cual encendió las alarmas sobre su posible salida del programa. Por este motivo, la “Babybrune” recurrió a su cuenta de Instagram para revelar el motivo de su ausencia.

La compañera de Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila viajó este fin de semana a Trujillo para disfrutar de una salida con sus amigos Ivana Yturbe y su esposo, el futbolista Beto da Silva. Sin embargo, no pudo regresar a tiempo a Lima porque su vuelo fue cancelado.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre su ausencia?

En su plataforma social, la novia de Richard Acuña se mostró muy triste y reveló detalles del momento estresante que vivió en el aeropuerto.

“Vi el que avión estaba apunto de aterrizar y no pudo porque la neblina estaba terrible, pero fue

estresante porque se cambiaron todos mis planes, no sé, no voy a poder llegar al programa tal vez. Estoy esperando a que me confirmen un vuelo para mañana, espero que sea muy temprano para poder llegar. Estoy sin saber qué hacer y estresada”, contó.

Vale indicar que en las últimas horas se viene especulando que Brunella Horna podría ser el nuevo jale del reality “Esto es guerra”.

Fotos y Video: (Instagram/@brunehorna)

