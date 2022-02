Luego que la modelo Luciana Fuster confesó sentirse devastada y temerosa de caer en depresión por las críticas que recibe debido a su vida personal, la exchica reality Vania Bludau no dudó en brindarle su apoyo y pidió que las personas no hagan comentarios de odio en las redes sociales.

“Les recuerdo que este planeta está conformado por seres humanos que sentimos por igual, que tenemos emociones, aciertos y desaciertos. Dejen de clasificarnos, somos iguales que ustedes, con problemas, con ansiedad, con dudas. La perfección no existe, somos humanos también”, señaló Vania Bludau tras publicar algunos de los mensajes de Luciana Fuster.

“Estoy mentalmente cansada. No se trata de que por ser “públicos” las demás personas tienen derecho a opinar y para mal. Créeme tú no eres quién para juzgar a nadie, no eres nadie para apuntar y hacer comidilla de los desaciertos de los demás. Las redes sociales se han vuelto un arma de doble filo hace mucho, nosotros tratando de mostrar lo mejor de nuestras vidas cuando a veces la realidad es otra. No muchos tienen la capacidad de ser vulnerables frente a esta pantalla y me incluyo!”, expresó.

En ese sentido, Vania Bludau recordó que los personajes públicos tienen problemas como cualquier otro y no por ser famosos merecen recibir tanto odio: “Escondemos preocupaciones, ansiedad, depresión, dudas, temores, inseguridades, fracasos, problemas familiares, etc. Todo lo que guardamos bajo siete llaves cuando sale a la luz, es un dolor inquebrantable y ustedes no tienen reparo alguno de seguir dañando a los “públicos” porque son “públicos”. Un poco de emparía para el prójimo, sino esta sociedad se seguirá yendo al hoyo”.

Asimismo, la novia de Mario Irivarren grabó un video donde cuestionó que algunas personas se tomen el tiempo de criticar a los personajes públicos en las redes sociales: “(el personaje público) tiene que aguantar comentarios mala onda, mala vibra de algunos de ustedes, no digo todos, algunos de ustedes que parece que no tienen nada qué hacer en sus vidas, simplemente están en redes sociales apuntando la llaga y metiéndole el delito a la llaga para seguir hiriéndonos ¿por qué? ¿No hay otra cosa más importante qué hacer en sus vidas?¿No hay algo más chévere qué hacer que entrar a redes sociales y tirar dardos y comentarios y mensajes horribles?”.

Incluso, Vania Bludau abrió su corazón y contó que ella tomó una radical decisión cuando fue duramente criticada hace varios años: “En el 2015 tuve que irme del país porque no aguntaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui, es por eso que yo me retiro de este país en el 2015. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse”.

“No estoy defendiendo a nadie, estoy dando mi punto de vista de que ustedes no pueden entrar a redes sociales simplemente porque somos personas públicas a tirar odio, no difundan el odio”, concluyó.

Fuente: Instagram Vania Bludau

