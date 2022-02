La “Baby” Brunella Horna fue presentada el pasado lunes como la nueva conductora de “América Hoy”, lo que le ha generado muchas críticas de los principales referentes del espectáculo como Magaly Medina y Rodrigo González.

En conversación con el diario Trome, la rubia empresaria decidió hacer caso omiso a los cuestionamientos y se centró en contar detalles inéditos de su relación con Richard Acuña con quien tiene más de cuatro años de romance.

“Al principio nadie apostaba por nosotros. Estaré en el mundo de la farándula, pero cuido mucho mi relación y si hay problemas en casa, como pasa con cualquier relación, se maneja entre cuatro paredes y punto. Tenemos cuatro años y desde el primer día nos llevamos bien”, contó en referido medio.

Brunella Horna y los hijos de Richard Acuña

Consultada por su relación con los hijos de Richard Acuña, Brunella Horna explicó que fueron poco a poco para llevarse bien.

“Bueno, al inicio sí, pero no me veían como su mamá porque tengo las cosas muy claras. Soy como una amiga para ellos, saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también”.

Como se sabe, los hijos del excongresista llaman “tía” de cariño a la “Babybrune” y existe una buena relación entre ellos. Es más, se les vio en más de oportunidad compartiendo muy felices.

