La modelo y actriz mexicana Ximena Navarrete, quien ganó el Miss Universo en el año 2010, defendió los resultados de la 71 edición de Miss Universo, en la que participó como jurado de la noche final y resultó ganadora la Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel.

A través de Instagram, Ximena Navarrete lamentó que la candidata de su país no ingresó al top 16 en la noche final: “Me dio mucha tristeza, igual que muchos de ustedes que son muy fans de los concursos, pues que no entró Irma, la Miss México”, dijo la exMiss Universo.

“Teníamos obviamente muchas ganas de verla porque es una gran candidata, una gran concursante, lo hizo súper bien, estaba muy guapa y muy preparada, y nos quedamos con las ganas de escuchar a México y de verla en el escenario y de ver su participación, así que me dio mucha tristeza igual que muchos de ustedes el no verla ahí”, agregó.

Sobre el top 16, Ximena Navarrete aclaró que no fue parte del jurado que seleccionó a las candidatas: “Yo, lo que les puedo contar, es que yo no fui parte de ese jurado que seleccionó al top 16, hay diferentes paneles de jurado, y a mí me tocó ser parte del jurado para el show en vivo, o sea, de la parte final, a mí ya me dan el top 16 y yo de ese top 16 ya es cuando yo empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas que hicieron con el jurado en privado y puedo ver material de ese top 16″.

En ese sentido, la exMiss Universo defendió la elección de R’Bonney Gabriel. Según Ximena Navarrete, todos los años algunos países quedan decepcionados con los resultados, pero el triunfo de la Miss Estados Unidos fue completamente legal de acuerdo a la votación del jurado:

“De la nueva ganadora: es hermosa, está súper preparada y así como a ella le tocó ganar este año porque son cosas que así pasan y entonces otros países se quedan inconformes porque su candidata no ganó, eso lo entiendo perfectamente. Solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina, en una computadora, que los números y lo que ponemos se va directamente, o sea, no hay manera ni de moverlo ni de tratar de arreglar algo, o sea, son números que quedan muy claros registrados, entonces no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho”.

Fuente: Youtube Eonline Latino

