La 71 edición de Miss Universo continúa dando qué hablar en las redes sociales. Esta vez, la madre de la Miss Puerto Rico, Ashley Cariño, no solo cuestionó el triunfo de la Miss USA, R’Bonney Gabriel, sino que también dejó enterver que Miss Venezuela, Amanda Dudamel, compró su clasificación al top 5.

Como se recuerda, el top 5 quedó conformado por Miss Venezuela, Amanda Dudamel; Miss Puerto Rico, Ashley Cariño; Miss Curacao, Gabriela Dos Santos; Miss República Dominicana, Andreina Martínez; y Miss USA, R’Bonney Gabriel.

De estas cinco hermosas mujeres, las que pasaron al top 3 fueron Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.

Tras la gran final, Arline Cariño, madre de Ashley Cariño, se pronunció en Facebook, según E! Online Latino: “Ahora viene mi descargo (...) Qué triste son las injusticias. Que obvio les quedó”, señaló la mujer. Sin pruebas, la madre de la Miss Puerto Rico afirmó que un contrato indicaba que USA debía ser la ganadora.

“Que triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la ultima corona tenia que ser coronada USA sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina. Tampoco podemos dejar pasar por alto el gran escándalo de los acosos sexuales el año pasado en Miss USA con las candidatas y la organización de Miss Usa estaba corriendo sin directora”, indicó.

“Para el que sabe está de más decir que a Ashley le hicieron una pregunta elemental y la respuesta de Ashley hizo grande la pregunta ya que le subió tres dimensiones. Ashley mínimo tenia que entrar a las 3 finalistas pero por que no entró? Por que sabían que opacaría con su belleza e inteligencia a la ya escogida”, agregó.

Pero esta señora no solo atacó a Miss USA, sino también a Miss República Dominicana: “Y República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo via acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top3, lo siento”.

Asimismo, dejó entrever que Amanda Dudamel, Miss Venezuela, compró su clasificación: “Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen”.

En efecto, los trajes de baño utilizados en el Miss Universo fueron diseñados por la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera, quien hasta hace poco formó parte de la directiva de la Organización Miss Venezuela.

