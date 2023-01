El 14 de enero de 2023, la actriz Stephanie Cayo mostró su apoyo a su sobrina, la Miss Perú Alessia Rovegno, en la gran final de Miss Universo. Minutos antes del show, también reveló que la representante peruana fue víctima de un boicot.

“Miss Universo empieza ahorita, en dos horas, y yo les voy a decir la verdad: yo nunca he sido muy fan de estos concursos de belleza, ya lo saben algunos, pero me hace tanta ilusión que mi sobrina esté concursando, porque además puedo dar fe de que es una mujer inteligente, es una buena persona, es una chica dulce, además que se ha preparado mucho, tiene un cuerpo espectacular, es muy guapa”, dijo la actriz.

“He visto a todas las otras chicas y sí, son muy guapas todas y me imagino que son buenas personas también, pero vamos a ver, estoy tratando de ser justa, yo no he visto chica más guapa en este concurso de este año, que Alessia Rovegno, y de verdad te lo digo, con el mejor cuerpo, o sea, vamos, una altura espectacular, parecía una jirafa, toda esbelta ella, está guapísima. ¿Qué les puedo decir? Soy la tía, pero pienso que es la más guapa, así no fuera la tía diría lo mismo”, acotó.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que Stephanie Cayo finalmente reveló que sí rompieron el vestido que Alessia Rovegno iba a utilizar en la gran final y, además, se ‘perdieron’ los zapatos:

“Y espero que no se le pierda ningún zapato ni le rompan ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada”.

En ese sentido, Stephanie Cayo lanzó una advertencia a las otras candidatas: “Ojo, chicas, a todas las concursantes, ojito, las voy a estar viendo de cerquita, he puesto gente al lado de Alessia para que las mire y las filme, a las que se atrevan a esconderle un zapato se las van a ver conmigo directamente”.

Fuente: Instagram @unlunar

TE PUEDE INTERESAR