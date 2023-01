La ‘guerra’ entre Bárbara Cayo y Magaly Medina continúa. Todo comenzó por las crueles críticas de la ‘Urraca’ a la Miss Perú Alessia Rovegno, quien no logró alcanzar la corona del Miss Universo.

La mayor de las hermanas Cayo defendió a su hija de todas las burlas y arremetió contra la periodista con fuertes calificativos. Ella consideró que Medina no tiene autoridad moral para criticar la belleza e inteligencia de la Miss Perú.

“Es una persona que no es bella ni inteligente, porque las personas inteligentes construyen, no destruyen. No tiene autoridad moral para hablar de belleza auténtica, menos de inteligencia, a mi no me parece ella inteligente” , dijo Bárbara Cayo en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

¿Qué le respondió Magaly Medina?

En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina le pidió a la actriz “reconocer los límites” de los hijos y hasta dónde pueden llegar.

“Está bien, (Alessia) es una chica bella, pero ahí nomás, hay bellezas huecas y ella, para mí, es una belleza hueca, es mi opinión (…) Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo, y su hija y yo”, respondió tajante la ‘Urraca’.

Magaly Medina también consideró que su programa de espectáculos no es ‘destructivo’, como señala Cayo. Por ello, le recordó a la actriz que alguna vez le perdonó un ampay porque ella se lo pidió llorando.

“En ‘Magaly Tv’ tenemos historia con Bárbara Cayo, nuestro primer gran ‘ampay’ fue con ella, así que si vamos a hablar de moral no nos pongamos en ese plan porque hay ropa sucia colgada (...) debería darse por bien servida, callarse la boca después que le perdoné un ampay porque me lloriqueó tanto que me compadecí de ella y no lo saqué, pero luego de todas las acusaciones que siempre me hace, me arrepiento en el alma de no haberlo sacado”.

TE PUEDE INTERESAR