La periodista Jessica Tapia dejó atrás su pelea mediática con Magaly Medina, quien fue su más dura detractora en la época en que era presentadora estelar de los noticieros de América TV y Panamericana TV.

La periodista de 51 años regresó a Perú tras vivir una década en Estados Unidos, con su esposo y sus tres hijas. Tapia fue entrevista por Verónica Linares en su canal de Youtube, donde recordaron los dardos que lanza la ‘Urraca’.

Jessica Tapia contó que se ha cruzado con Magaly Medina en algún restaurante, pero que prefirió ignorarla: “No se me ocurriría agarrarme de los pelos con nadie, pero seguramente habrá personalidades del medio que si lo harían”.

¿Qué dijo Jessica Tapia sobre Magaly Medina?

“(Magaly) ha sido dura conmigo y en algunas cosas no justificadas” , comenzó diciendo Jessica Tapia en la entrevista difundida este 29 de junio en ‘La Linares’.

Ella recordó que Magaly Medina siempre la minimizaba porque leía el Teleprompter cuando salía en el noticiero EN VIVO.

“Ha sido bien dura, con cosas como el Teleprompter, y te tiene que afectar, eres joven, y es injusto. Te critican por algo que es una herramienta para todos los periodistas. No eres ni más ni menos por que lees o no lees, porque lees sobre lo que estás informado. (Dice) ‘O que no sabes’... cómo vas a decir que no sabes, si has estudiado una maestría, ¿acaso te han regalado los cartones? la gente te critica, no sabe, pero ya fue, ya pasó, que en paz descanse.”

