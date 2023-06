Tula Rodríguez , quien está próxima a cumplir 46 años de edad este 2 de julio de 2023, se pronunció sobre su actual situación sentimental, luego que su padre le exigiera que se case pronto para no quedarse sola.

“El matrimonio es lo que necesitas. ¿Acaso quieres quedarte sola? Cuando Valentina se case, ¿Qué vas a hacer?”, le dijo ‘Don Tulo’ una historia de Instagram.

Al respecto, la exvedette comentó que su padre quiere que “salga la mercadería”, pero ella aclara que disfruta su soledad. En entrevista con Trome, Tula Rodríguez está segura que el amor “no se busca”.

“Es que no sé, eso fluye, no sé si estoy cerrada, pero no quiero, no me ha tocado”, comentó en el referido medio.

Qué responde Tula Rodríguez a sus ‘pretendientes’

Tula Rodríguez confesó que sí tiene pretendiente, pero que ella no está interesada en ninguno, por lo que no acepta las invitaciones a salir.

“Cuando alguien me dice: ‘Mira, oye, por aquí, por allá’... No voy, me da pena, vergüenza, no quiero, estoy bloqueada. No puedo decirte que nadie me mira, sería engañarte, pero creo que a nadie le doy entrada para que eso pase”, sostuvo.

Indicó que acude a terapia porque siente mucho temor de iniciar una relación sentimental.

“Estoy con psicólogo y también intenta desbloquearme, pues me dice lo mismo. Me da miedo, es algo que tengo que trabajar, pero mientras no haya nadie que me jale tengo tanto que cuidar a Valentina (...) Sé que no está bien, lo reconozco, pero todo pasará cuando tenga que pasar”.

TE PUEDE INTERESAR