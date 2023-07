¡SE CONVERTIRÁ EN MAMÁ! La talentosa cantante peruana Azucena Calvay fue la invitada especial en el programa ‘El Reventonazo de la Chola” y aprovechó el momento para hacer un gran anuncio que sorprendió a todos sus seguidores y todos en el set, y es que la artista confesó estar en la ‘dulce espera’

La joven solista de tan solo 21 años se convertirá en madre en medio del mejor momento de su carrera artista como cantautora, pues Azucena tiene exitosas presentaciones en todo el país, y además de ello confirmó que ha retomado sus estudios superiores en la carrera profesional de Medicina Humana.

Azucena Calvay sorprende al anunciar que se convertirá en mamá

Azucena Calvay tuvo una larga conversación con la popular ‘Chola Chabuca’ en la que aprovechó para sorprender a los televidentes al anunciar su embarazo. “ Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta, por el regalito que me mandó Dios, para mi es un regalo. Estoy embarazada, tengo ya ocho meses .”, reveló notablemente emocionada.

En un inicio, el conductor Ernesto Pimentel no lo podía creer porque la ‘pancita de embaraza’ era prácticamente invisible. “ No se nota, qué hermoso, es chiquitito ”, comentó el artista, a lo que Azucena volvió a impresionar el público y se animó a revelar cuál es el sexo de su próximo bebé. “ Es varoncito (...) Por él dedico formar mi orquesta, formarme como solista (...) Mucha gente me cuestiona y me dice ‘por qué ahora’, pero mi bebé fue mucho antes del inicio de mi carrera, ya tengo 8 meses .”, explicó la cantante.





