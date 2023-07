Maju Mantilla se ha hecho con una impecable carrera en el espectáculo, la ex Miss Mundo siempre se mantuvo alejada de las polémicas y el escándalo y ha mantenido su matrimonio con Gustavo Salcedo de la misma manera. Sin embargo, en un inicio la relación de la modelo y el empresario fue bastante criticada.

El público criticó duramente a la ahora conductora de Latina Televisión de solo estar interesada en el dinero de su pareja, quien sería millonario. No obstante la ex Miss Mundo no se quedó callada y le respondió con todo a sus detractores en aquel momento. ¿Qué sucedió?

Maju Mantilla fue acusada de interesada

En una reciente entrevista para el podcast ‘¿Y ahora qué?’, Maju Mantilla rememoró cómo inició su romance con su actual esposo y las críticas que recibió por ese motivo, pues según narró la conductora de televisión el público la tildó de interesada y solo querer casarse por la supuesta enorme fortuna de Gustavo Salcedo.

“ Ahora que hablas de dinero, en algún momento dijeron que yo me había enamorado de él porque era millonario. Fue muy gracioso, que me fui con él por eso ¡Imagínense! Todo lo que a la gente se le ocurre. A él le costó encontrar trabajo también ”, contó Maju Mantilla.

¿Cómo se conocieron Maju Mantilla y su esposo?

La modelo peruana también reveló como conoció al padre de sus hijos, Gustavo Salcedo durante una sesión fotográfica, debido a que el empresario fue la imagen para una empresa de productos de belleza cuando estaba en la universidad.

“ No ha sido modelo. Él estaba caminando con su mochila de universitario por la calle, lo agarraron y le dijeron: ‘Tú eres el elegido para hacer una foto para una marca’, que en ese entonces yo estaba trabajando con esa marca e hicimos una sesión juntos como familia. Ahí nos conocimos ”, relató la conductora.

Sin embargo, no hicieron ‘click’ en ese momento, pues según contó la modelo, ella tenía una relación en ese momento y no quería faltarle el respeto a esa persona. Además, estaba concentrada preparándose para participar en el Miss Mundo y él preparándose para para una competencia internacional.

“ Me pidió mi número, me invitó a salir, pero yo no acepté en ningún momento. Yo en ese momento tenía una relación. Trabajamos unas cuatro veces. Yo me estaba preparando para el Miss Mundo y él para los Juegos Olímpicos Atenas en representación del Perú, no sabía que hacía remo ”, narró Maju Mantilla para ‘Estas en Todas’





