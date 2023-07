¡Se la mandó! ‘América Hoy’ es uno de los magazine en el que una gran cantidad de personajes de la farándula se han presentado para promocionar algún evento, hacer alguna revelación sobre alguien más o explicar alguna polémica que traviesan. En ese sentido, los conductores del espacio de espectáculos también lanzan sus opiniones sobre lo que sucede en ‘Chollwood’. Sin embargo, en la edición de HOY lunes 17 de junio el popular Edson Dávila hizo una fuerte revelación

Como se sabe, Paula Arias está en vuelta en la polémica desde que surgieron rumores de una supuesta reconciliación con Eduardo Rabanal, futbolista con quien protagonizó un polémico escándalo de infidelidad, y que se habría vista evidenciada en sus recientes publicaciones en Instragram. Este hecho no pasó desapercibido por Janet Barboza, quien se mostró indignada por como algunos personajes de ‘Chollywood’ utilizarían el escándalo para que hablen de ellos.

En ese sentido, el popular ‘Giselo’ hizo un polémico comentario y reveló el nombre de una cantante que pidió que hablaran mal de ella en el programa luego de pasar por un polémico momento.

“ Artista que no sale en la prensa, no vende, no hay contratos, si un artista sale en los medios escritos, si sale en la prensa web, si sale en los programas de televisión, eso significa dinerito ”, reveló Janet Barboza. Las opiniones de la ‘rulitos’ fueron respaldas por el cantante y conductor, Christian Domínguez, quien recordó a cierta artista que habría pedido ser mencionada en el magazine.

“ Usted no recuerda, que una invitada nuestra, a quien queremos mucho decía: " Por favor”, le pasó algo muy feo y quería que habláramos y que rajemos de ella ”, contó el cantante de cumbia, a lo que Edson Dávila fiel a su estilo no dudo en revelar de quién se trataba “ Michelle Soifer a ella te refieres ”.

Ante la revelación, Christian Domínguez inmediatamente le reclamó. “No digas eso”, a lo que ‘Giselo’ contestó: “ Hay que decir nombres, Christian ”. Las demás conductoras, Ethel Pozo y Valeria Piazza se unieron a Christian y le pidieron a Edson Dávila que no cuente las cosas internas del programa, porque sino ya no querrán venir los invitados.





