¿Se le acabó el amor? Clara Chía Martín y Gerard Piqué son de las parejas más polémicas de la actualidad, pues como todos saben su relación habría iniciado como un romance clandestino cuando el futbolista español aún mantenía una relación con la famosa cantante Shakira. En medio de controversia y una supuesta próxima boda, han tomado fuerza algunos rumores que señalan que la joven relacionista pública ya no estaría enamorada del ex defensa del FC Barcelona.

En redes sociales se han viralizado una serie de pruebas que demostrarían el poco interés que tiene Clara Chía hacía Gerard Piqué, al parecer la relación de ambos se habría desgastado en medio de las críticas y siempre estar en boca de los programas de espectáculos, pero quien se habría cansado de esto primero sería la joven española.

Clara Chía habría perdido interés en Gerard Piqué

Según el portal Prensalibre existen varios indicios que demostrarían que Clara Chía ya no tendría interés por el ex futbolista del FC Barcelona, pues en unos videos difundidos en redes sociales la joven se luce con un look y formar de vestir diferente al habitual.

“ Ambos han dado de qué hablar semana tras semana luego de hacer oficial su relación; sin embargo, en los últimos días la polémica en torno a la pareja está en su punto más crítico ”, dice el portal web. “ Durante el pasado fin de semana, surgió el rumor sobre el posible desinterés de Clara Chía Martí en su relación con Gerard Piqué debido a la forma de vestir del ex futbolista ”, se agregó en la nota.





